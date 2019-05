© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, la Federazione brasiliana ha proposto a Leonardo l’incarico di responsabile delle Nazionali verdeoro al posto di Edu Gaspar, che dopo la Copa America dirà addio per andare all’Arsenal. Leonardo dà ovviamente la priorità al Milan, ma se non dovesse avere fiducia e pieni poteri potrebbe pensarci.