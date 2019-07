Milan, offerta di 18 milioni più bonus del Wolverhampton per Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport fornisce alcuni aggiornamenti sulla situazione di mercato di Patrick Cutrone, attaccante del Milan che ha estimatori in Italia, e non solo. Da qualche giorno è infatti in pressing il Wolverhampton, club di Premier League che secondo l'emittente satellitare adesso avrebbe messo sul piatto 18 milioni di euro, più una parte di bonus, per arrivare al giocatore. Il quale, però, dal canto suo sembra ancora tutt'altro che convinto nell'accettare la destinazione inglese.