Milan, oggi doppia sessione di allenamento. Ibra in Svezia con la famiglia

La ripresa del campionato si avvicina e così anche il Milan ha iniziato ad accelerare durante gli allenamenti. Ieri il club ha svolto una sessione a Milanello e oggi invece ci sarà doppio training, al mattino e al pomeriggio. Allenamento perlopiù basato sulla tecnica, sfruttando il pallone e intensificando la parte atletica. Lunedì a Milanello c'è stato il terzo blocco di tamponi e mercoledì sono arrivati i risultati, tutti i giocatori rossoneri sono negativi al Covid. Anche Franck Kessie è stato sottoposto a tampone, e quando avrà superato entrambi i tamponi potrà poi aggregarsi al resto della squadra.

Per ciò che riguarda Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante ha deciso di tornare in Svezia e da ieri è con la famiglia a Stoccolma. L’attaccante ha scelto di riposarsi accanto alla compagna e i figli, in attesa di tornare a Milano tra una settimana per sottoporsi ai controlli medici il 5 giugno, fondamentali per capire se la lesione al soleo del polpaccio si è rimarginata. Il club ha concesso a Ibra il permesso di stare in Svezia perché la sua presenza a Milano sarebbe stata comunque inutile, essendo Ibra fermo per infortunio. In questi casi la miglior terapia è il riposo assoluto e così Zlatan trascorrerà una settimana con i suoi cari. Le tempistiche per il suo rientro si aggirano attorno al mesetto. Se tutto andrà per il verso giusto Ibra potrebbe rivedersi in campo a inizio luglio (quando il campionato sarà ripreso da qualche partita).