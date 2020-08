Milan, oggi la conference call che sbloccherà Tonali: chiusura a un passo

Nella giornata di oggi verrà definito l'accordo tra Milan e Brescia per Sandro Tonali. Il centrocampista che sembrava a un passo dall'Inter, esaudirà un sogno che aveva fin da bambino, ovvero quello di vestire la maglia della squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Appuntamento fissato per oggi in conference call tra Maldini da Casa Milan e Cellino da Londra, dove si trova da qualche giorno. Resta da accordarsi sulla percentuale sulla futura rivendita, c'è l'accordo sulle cifre, e si arriverà a un'intesa sul 15%.

Il contratto - Intanto nel capoluogo lombardo, l'agente del giocatore Bozzo, sta trattando sulla base di un quinquennale che partirà da 2 milioni di euro più bonus a stagione. L'intesa è stata raggiunta e appena verranno scambiati i documenti tra i due club, il regista potrà recarsi in sede per le firme di rito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.