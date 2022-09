Milan, Origi soffre di infiammazioni saltuarie. Volerà in Belgio per curarsi nella pausa

Divock Origi volerà in Belgio per trattare il problema muscolare emerso tra venerdì e sabato. A riportarlo è Milannews che spiega come il giocatore si sia fatto male dopo la rifinitura, visto che doveva essere in campo dal primo minuto. Origi non sarà a disposizione contro il Napoli: il calciatore, clinicamente guarito, accusa infiammazioni saltuarie. Nella concomitanza della pausa per le Nazionali, Origi andrà in Belgio per un lavoro specifico, seguito dai medici della Nazionale.