Milan, per il centrocampo può tornare di moda il nome di Baselli

Fonte: milannews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Daniele Baselli è già stato accostato al Milan in passato, ma presto potrebbe tornare di moda per il centrocampo milanista: lo riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, che spiega che il giovane mediano sta facendo ottime cose con la maglia del Torino.