© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzystof Piatek nel mirino del Milan. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club rossonero starebbe pensando al polacco del Genoa per sostituire l'eventuale partenza di Gonzalo Higuain ma soltanto una proposta indecente potrebbe convincere Preziosi a cedere il centravanti a gennaio e lo stesso Milan deve comunque fare i conti con i paletti imposti da Fair Play Finanziario. I rossoneri metteranno sul piatto un prestito oneroso con riscatto pagabile in due anni, per un totale di circa 50 milioni di euro. Il polacco è anche nel mirino di Real Madrid e Inter.