Con Zlatan Ibrahimovic che ha detto sì al Milan il nome di Krzysztof Piatek torna prepotentemente nella lista delle uscite del club rossonero per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il prestito di sei mesi al Genoa è una possibilità ma il centravanti polacco non sarebbe convinto fino in fondo, visto che per lui sarebbe un passo indietro dopo il viaggio in senso opposto di un anno fa. Ecco che allora il giocatore potrebbe fare muro e aspettare la prossima estate per essere ceduto a titolo definitivo.