Alla vigilia della sfida al Sassuolo, che chiude il trittico emiliano, il tecnico del Milan Stefano Pioli dribbla le domande su Ibrahimovic, che continua ad essere associato ad un ritorno in rossonero: "Lavoro molto bene con la squadra è questo è l'importante. Leao sul mercato? Ha un potenziale grandissimo, e bisogna avere tempo per vederlo. E nel progetto iniziale il Milan doveva giocare con le due punte, quindi lui è un attaccante di movimento. Ma è un grande talento e c'è bisogno di tempo per fargli esprimere questa qualità. Vediamo domani, a gennaio giuro che risponderò alle domande di mercato. Con la società ho un colloquio positivo e quotidiano. Ma in questo momento è troppo importante migliorare la squadra e crescere, fare punti in classifica. E' da tempo che non vinciamo davanti i tifosi che non hanno mai fatti mancare il sostegno".