Milan, Pioli: "Grande cuore, la squadra nei momenti difficili si ricompatta"

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il successo contro la Juventus: "E' un grande cuore, pensavamo di poter vincere perché stiamo bene e siamo squasra. Anche nelle altre partita con la Juve sentivamo di essere vicini a loro. Siamo stati bravi a sfruttare l’episodio del rigore che ci ha ridato fiducia. La squadra nei momenti difficili si ricompatta e non si perde d’animo, sono qualità su cui dobbiamo insistere. C’è grande soddisfazione come la settimana scorsa, ma ora pensiamo subito al Napoli. Non c’è tempo di festeggiare tanto ma solo di recuperare pensare alla prossima partita - riporta Milannews.it - Kessié? Io credo che Franck abbia fatto un partita fantastica per continuità e atteggiamento. Mentre due compagni discutevano ha detto “bravo” ad entrambi per cercare di andare nel positivo, per una squadra sono cose troppo importanti. Franck sta facendo molto bene dal punto di vista tecnico, tattico, sta diventando un giocatore iper positivo e questo può fare la differenza. Leao e Kjaer? "Sicuramente sono contento, mi fa piacere che Rafa sia entrato bene. Avrà le sue occasioni, deve sapere che dobbiamo giocare un calcio intenso e lui può crescere molto sull’essere dentro la partita. Simon è un generoso, non vuole mollare e sta diventando un punto di riferimento per i compagni".