Milan, Pioli: "Ibra ha alzato il nostro livello, ma noi bene anche senza di lui"

Intervenuto oggi in conferenza stampa al termine di Milan-Roma 2-0, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato così del reinserimento in squadra di Zlatan Ibrahimovic ora che la squadra sta facendo bene: “I numeri con Ibra in campo sono stati sempre positivi. Non ci dimentichiamo che con lui abbiamo perso solo una partita, Ibra ha alzato il nostro livello, ma la squadra sta facendo bene senza di lui. Il rientro di Ibra ci dà altre soluzioni”.

