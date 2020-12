Milan, Pioli: "Partita complicata e difficile, i gol subiti stanno diventando un po' troppi"

vedi letture

Ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato così il pareggio di Marassi contro il Genoa. "Una partita complicata e difficile, gli avversari ci hanno chiuso tanti spazi. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasione per passare in vantaggio, è stata una partita complicata ma siamo stati bravi a pareggiarla. Anche oggi abbiamo subito due gol concedendo poco agli avversari, i gol che stiamo subendo stanno diventando un po' troppi. Il campo non ti permetteva di giocare un calcio preciso e di qualità. Avevamo fuori sei giocatori e cambiano le caratteristiche, questo è il nostro momento ed adesso dobbiamo stringere i denti. Chi ha giocato ha dimostrato di essere all'altezza".

Questa squadra è abituata ad avere Theo Hernandez quasi da ala, ha pesato la sua assenza?

"I nostri avversari l'avevano preparata in fase difensiva con Ghiglione su quella fascia, sarebbe stato difficile anche per Theo Hernandez. Sue due palle perse abbiamo concesso due situazioni difficili, le assenze ci sono ma la squadra sta rispondendo bene".

Tonali dove può esplodere davvero?

"E' un centrocampista completo, oggi non era facile per i nostri mediani. Ha le qualità per inserirsi e far girare il gioco".

Il Milan oggi avrebbe più bisogno di qualche giorno di vacanza o del mercato?

"Non saranno le prossime due partite a dire quale saranno le nostre prospettive, sappiamo che questo club è molti anni che non va in Champions League ed è quello il nostro obiettivo. Veniamo da lunghi periodi di tante partite, ho visto una squadra molto volenterosa e generosa".

Che regalo si aspetta per Natale?

"Dei risultati positivi nelle prossime partite, provare ad ottenere il massimo per passare un Natale sereno".