Milan, Pioli pensa alla difesa a tre: con il dubbio Duarte-Musacchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus si avvicina, e il Milan mette la gara nel mirino.

La buona notizia, come riferisce il Corriere dello Sport, è il rientro in gruppo di Suso, che ha evidentemente smaltito il risentimento all’ileopsoas della coscia sinistra che lo aveva tenuto fuori domenica contro la Lazio. Determinante anche da subentrato, e la gara contro la SPAL lo ha dimostrato, può ora divenire imprescindibile, soprattutto con un rosa che in questo momento non sta brillando, e che forse subirà nuove variazioni.

Non per quel che concerne il fronte offensivo, ma difensivo: mister Pioli, infatti, potrebbe definitivamente varare la difesa a tre, con Ricardo Rodriguez in versione centrale sinistro con Alessio Romagnoli al centro e uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio a destra. Per Musacchio, però, ci sarà da aspettare: l’argentino è ancora alle prese con un problema all’adduttore breve della gamba destra, e probabilmente non sarà disponibile prima della sosta.