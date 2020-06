Milan, Pioli: "Rebic era stanco, ma senza gol forse non sarebbe uscito"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche di Ante Rebic: “Avrei aspettato un paio di minuti ma era stanco e voleva uscire. Per noi oggi è stato un punto di riferimento. Io preferisco vedere calciatori che non ce la fanno più perché vuol dire che hanno dato tutto. Se non avesse fatto gol, non so se sarebbe uscito, meglio non chiederglielo (ride, ndr). Se può giocare da centravanti? Può migliorare nel lavoro di sponda, ma lui è molto forte. Da prima punta ci sta giocando da poco tempo, io penso sia un attaccante e non una seconda punta, anche se in passato lo ha fatto. Per me è un attaccante, se mantiene questo atteggiamento farà molto bene. Se uno ha voglia di soffrire, le qualità escono fuori”.

