Milan, Pioli: "Romagnoli e Conti sono sulla via del recupero, spero di averli dopo la sosta"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Rio Ave-Milan, Stefano Pioli ha parlato della situazione degli infortunati in casa rossonera. Queste le sue parole: "Romagnoli è sulla via del recupero, da venerdì proverà a lavorare sul campo e lo stesso vale per Conti, mi auguro di averli dopo la sosta. Musacchio è in crescita, mentre per gli altri bisogna aspettare altre situazioni".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE