Milan, Pioli: "Siamo giovani, ma non inesperti. Manca la convinzione"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, parlando della rosa a disposizione: "Manca esperienza? Siamo una squadra giovane ma non immatura e inesperta. All'interno dello spogliatoio ci sono giocatori importanti come Biglia, Reina, Suso e Romagnoli, Donnarumma è molto maturo e molto dentro il Milan. Ci manca solo un po di convinzione e questa arriva solo con i risultati".