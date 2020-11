Milan, Pioli: "Subiamo troppo sulle palle inattive. Il doppio impegno è dispendioso"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Hellas Verona 2-2, posticipo della settima giornata di Serie A: "Quello che ha detto Zlatan è particolarmente giusto. Giocare in Europa League è molto dispendioso. Udinese e Verona hanno avuto diversi giorni, noi arriviamo a giocarle dopo mezza rifinitura, le cose sono più complicate e dobbiamo essere equilibrati a commentare la prestazione. Vogliamo migliorare la posizione dell'anno scorso e ci teniamo anche a far bene in Europa".

Su cosa gli avesse detto Ibrahimovic a fine partita: "Era dispiaciuto perché questa partita potevamo vincerla e mi ha detto che il prossimo rigore, probabilmente, lo tirerà Kessié. Abbiamo subito cinque gol su palla inattiva finora, dobbiamo essere più attenti da questo punto di vista. Ibra mi ha detto che era dispiaciuto perché era una partita che si poteva vincere, che probabilmente il prossimo rigore lo tirerà Kessie e che ha bisogno di riposare e per fortuna arriva la sosta".

Sulla Serie A: "Siamo una squadra forte, ma in Italia ce ne sono di più forti come Juventus, Inter e Napoli e altre che possono ottare con noi. I ragazzi sono giovani, maturi e consapevoli, e supereremo anche i momenti più difficili. Siamo arrivati stanchi, aveva ragione Zlatan, ma i ragazzi sanno cosa ci aspetterà dopo la sosta. Vogliamo migliorare la posizione dell'anno scorso e ci teniamo a far bene anche in Europa. Ibra? Mi ha detto che era dispiaciuto perché questa partita si poteva vincere, che probabilmente il prossimo rigore lo tirerà Kessié e che ha bisogno di riposare, quindi fortunatamente arriva la sosta".

Sul momento della squadra, Pioli ha aggiunto: "Le ultime due partite sono state molto diverse. Il Verona ci ha fatto palleggiare molto, volevamo vincere più duelli individuali davanti ma, anche per merito del loro portiere, non siamo riusciti a fare più gol. Volevamo vincere subito in campionato, dovevamo evitare le disattenzioni su palla inattiva che iniziano a diventare pesanti. Ci vuole più attenzione e organizzazione, dobbiamo lavorare meglio. Poi una squadra che crea tutte quelle occasioni ha poco da rimproverarsi. A volte ci sbilanciamo troppo e non siamo compatti e potevamo sfruttare meglio le occasioni, abbiamo calciato 25 volte in porta e loro 4. I meriti del Verona ci sono tutti, ma noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere nonostante lo 0-2 che l'ha complicata".