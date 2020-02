vedi letture

Milan, Pioli sul futuro: "Non sono preoccupato e non ci sto neanche pensando"

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche del suo futuro: "So benissimo qual è il mio ruolo. Siamo stati bravi tutti a non farci distrarre dalle voci di mercato a gennaio, adesso dobbiamo fare lo stesso fino al termine della stagione. Siamo in un grande club, è normale ci siano voci, dobbiamo essere molto concentrati sul nostro lavoro. Ci sono ancora tante partite da giocare, 45 punti a disposizione sono tantissimi. Non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto neanche pensando, voglio cercare insieme alla squadra di sfruttare questa situazione".

