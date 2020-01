© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il deludente pareggio interno contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche di Suso (tra i più fischiati a San Siro): "Il cambio di modulo non c'entra niente con Suso. Oggi qualcosina abbiamo cambiato, giocando con un centrocampo a due e con Bonaventura tra le linee. Suso ha toccato tantissimi palloni: ha avuto i palloni per determinare, ma non c'è riuscito. L'entusiasmo? Non sono affranti soltanto i tifosi, anche la squadra. C'era una certa ansia di voler tornare a vincere dopo quello che è successo".