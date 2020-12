Milan, Pioli: "Trattativa Ibra nata prima del 5-0 con l'Atalanta. Ci ha dato la cultura del lavoro"

Nella sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche della trattativa che ha portato Ibrahimovic al Milan durante lo scorso gennaio: "La cosa di Zlatan era iniziata prima della partita con l'Atalanta, l'ok è arrivato dopo ma la società me ne aveva già parlato e ero molto positivo. Sapevo che avevamo bisogno di questa personalità, questa forza e questo carisma. Abbiamo aspettato che prendesse la decisione, ho sempre pensato che fosse il giocatore giusto per noi e per la nostra mentalità. Ci ha dato la cultura del lavoro. Dal primo incontro ho capito di avere di fronte un campione, ho cominciato a capire che mi trovavo di fronte a una persona intelligente e simpatica, in campo è un'ira di Dio. In campo sprona con veemenza e forza i giocatori ma sa capire i momenti. Mi piace la sua schiettezza e il suo modo di essere diretto. Mi disse subito di essere pronto e anche che io dovevo fidarmi di lui".