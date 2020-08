Milan, pista Pessina per la mediana: ecco perché costerebbe la metà

Matteo Pessina potrebbe tornare al Milan dopo tre anni utilizzati per mettersi in mostra e conquistarsi stabilmente un posto in Serie A. I rossoneri nelle prossime settimane parleranno con l'Atalanta per fare il prezzo del centrocampista, valutato proprio dal club milanese circa 12 milioni di euro. La società di Elliott ha il 50% della futura rivendita del calciatore e dunque potrebbe pagarlo la metà della valutazione atalantina che però non è ancora stata fissata. Molto presto arriverà la richiesta della Dea e da lì inizierà la trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.