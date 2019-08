© foto di Image Sport

Problemi per Marco Giampaolo in vista dell'esordio in campionato contro l'Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico rossonero dovrà infatti rinunciare a Lucas Biglia per un problema all'adduttore sinistro accusato nell'allenamento di oggi. Pronto Calhanoglu nel caso in cui non dovesse farcela, anche se lo staff medico farà di tutto per recuperarlo.