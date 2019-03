© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Donnarumma rinnova" dichiara l'agente Mino Raiola, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Sembrano lontani i tempi in cui agente e società diedero vita a un braccio di ferro che rischiava di portar via l'enfant prodige. In scadenza nel 2021, Donnarumma è pronto a legarsi ai rossoneri fino al 2024. Una bella notizia per i tifosi del Milan, che stanno ammirando in questa stagione prestazioni al di sopra della media da parte del portiere, classe 1999.