Milan, Rangnick firmerà ad agosto: prima un incontro con Singer a Londra

Non è ancora arrivata la firma sul contratto ma ormai Ralf Rangnick è a un passo dal Milan. Alla fine della stagione in Germania, dunque negli ultimi giorni di giugno, potrà liberarsi con maggiore tranquillità dal suo ruolo nel Lipsia iniziando a programmare la prossima stagione in rossonero a partire da un incontro con Gordon Singer e i manager di Elliott che si terrà a Londra. L'ufficialità del suo approdo a Milanello arriverà ad agosto, quando sarà finita anche la stagione di Serie A, così da non interferire con Pioli e Maldini. A riportarlo è Tuttosport.