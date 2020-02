© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Milan Ante Rebic ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l'Inter: "Il derby è sempre una grande partita, ci siamo preparati bene e speriamo di portare a casa i tre punti. Ibrahimovic non è mai stato in dubbio, è pronto per giocare questa gara".