"Nell'Eintracht mi sono sentito come un "osso", ovvero forte e determinato". Così Ante Rebic ha parlato del commento di Van Basten, che al suo arrivo in rossonero lo aveva definito appunto "un osso". Il croato ne ha parlato così in conferenza stampa: "Questo mi può aiutare. Ho giocato nella nazionale croata con continuità. Abbiamo avuto dei buoni risultati e mi sento pronto. Boban è stato il primo con cui ho parlato. Mi ha dato qualche dritta e per me è importante".

