Milan, Rebic ora vale 40 milioni ma Maldini e Boban si godono il prestito fino al 2021

Le ultime prestazioni fornite in campionato da Ante Rebic hanno fatto schizzare la sua valutazione da desaparecido con prezzo in netto ribasso a 40 milioni di euro. I rossoneri si godono il prestito fino al 2021 stipulato con l'Eintracht Francoforte e intanto studiano la strada per proporre il riscatto del croato al club tedesco. Non ha senso per Boban e Maldini andare a trattare adesso, nel momento del top della forma e del rendimento dell'attaccante, ed è per questo che aspetteranno tempi migliori per provare a convincere l'Eintracht ha trattare a cifre ragionevoli, con o senza l'inserimento di Andre Silva nel pacchetto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.