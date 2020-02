vedi letture

Milan, Rebic rivaluta l’estate rossonera

Sei gol realizzati in meno di un mese. Con una media di quasi una rete a partita. Il momento di rinascita cercato dal Milan passa attraverso la vena di Ante Rebic, colui che più degli altri sembra avere giovato dalla rivoluzione targata Zlatan Ibrahimovic. Il croato, oggetto misterioso della prima parte della stagione, si è trasformato in un cecchino infallibile dedito al sacrificio oltre che alla qualità realizzativa. Un trascinatore a sorpresa, puntuale in ogni fase di gioco ed efficace quando é il momento di concludere l’azione. Ripensare alle voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano da Milanello a inizio gennaio sembra quasi un paradosso se accostato al rendimento attuale del croato. Specie se rapportato ad un Andre Silva che non decolla in Bundesliga, e che ha alzato la media dei tre gol stagionali solo la passata settimana contro la difesa tutt’altro che impermeabile dell’Augusta. Insomma un affare che rivaluta le scelte estive di Boban e Maldini e che Pioli ha trovato il modo di godersi settimana dopo settimana.