Milan, rebus Rebic se arriva Rangnick: rapporti tesi dopo l'esperienza al Lipsia nel 2014

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan non farebbe molto piacere ad Ante Rebic, attaccante di proprietà dell'Eintracht Francoforte, in prestito fino a giugno 2021 in rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport, nell'esperienza al Lipsia il croato ruppe con l'attuale obiettivo per la panchina. Da Rangnick Rebic si sentì scaricato in quel lontano 2014, per questo non gradirebbe averlo al Milan. Intanto il club meneghino, contento del suo rendimento, starebbe valutando di riscattarlo in anticipo, già al termine di questa stagione. Ma l'approdo di Rangnick potrebbe cambiare tutto.