Milan, riscatto in discesa per Kjaer. Bastano 2,5 milioni di euro

Simon Kjaer ha dimostrato di essere un buon giocatore oltre che un professionista esemplare. Come riporta Tuttosport, il danese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia e per tenerlo a Milanello servono 2.5 milioni, una cifra irrisoria che potrebbe permettere al Milan di trattenere in rosa un calciatore serio e apprezzato dentro lo spogliatoio. Molto, tuttavia, passerà dalle valutazioni di Gazidis e dal prossimo allenatore.