Il Milan aspetta una risposta da Zlatan Ibrahimovic e non vede l’ora di ufficializzare la parola “ritorno”. Ma occhio alla concorrenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bologna e Napoli non perdono le speranze. Da quelle parti, però, il periodo è delicato: per questo i rossoneri sono convinti di essere ancora in pole position.