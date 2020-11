Milan, Saelemaekers lancia Bonera col Napoli: "E' pronto per la panchina, ha fatto un bel lavoro"

"Non è un momento facile per mister Pioli, speriamo di vincere per lui". Parla così, ai microfoni di SportMediaset, Alexis Saelemaekers che fra le altre cose si sofferma sulla gara contro il Napoli: "Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana. Scudetto? Dobbiamo pensare una partita alla volta, ma credo che possiamo fare qualcosa di importante quest'anno".