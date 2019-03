Milan-Sassuolo 1-0. Basta un'autorete, Inter superata: rossoneri sul podio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Avanti col freno a mano, ma pur sempre avanti. Il Milan batte il Sassuolo facendo il minimo indispensabile, mette la freccia e supera i cugini.

TORNA SUSO - Gattuso ritrova Suso e riassegna una maglia da titolare a Calabria, nonostante l'ottima prova di Conti contro l'Empoli. Kessié recupera dal problema rimediato contro la Lazio. Sassuolo senza prima punta con Djuricic numero nove solo di maglia ma utile raccordo a centroarea per gli esterni e per le mezzali. Sassuolo avversario storicamente ostico per il Milan e lo ha dimostrato nei primi 45', dove un grande Donnarumma su Djuricic e un palo su conclusione di Boga negano agli emiliani la gioia del gol. Milan contratto, Piatek ben controllato così come Paquetá. Suso fatica a illuminare, Calhanoglu va a intermittenza. Ma il gol arriva comunque, sugli sviluppi di corner. Nella circostanza Suso mette un bel pallone dall'angolo destro dove si avventano in tre: Musacchio, Piatek e Lirola. Il pallone tocca il difensore sassolese e batte Consigli. Sassuolo che non si scompone e viene preso per mano da un ottimo Boga, la cui velocità mette in difficoltà Calabria. Il Milan resiste e va all'intervallo in vantaggio.

PASTICCIO CONSIGLI - Anche nella ripresa lo stesso spartito: il Milan non sale di ritmo, controlla e soffre di tanto in tanto i guizzi di Boga e di Berardi. L'incontro si anima al 64' quando Consigli calcola male un lancio lungo di Kessié e viene scavalcato da un rimbalzo beffardo. Il portiere prova a porre rimedio toccando Piatek lanciato in area: il tocco è minimo, la caduta del polacco accentuata. Ma a termini di regolamento è inevitabile il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Milan che in verità non approfitta della superiorità numerica, mantenendo i giri bassi anche se in un paio di occasioni con Kessié potrebbe raddoppiare. Tanto basta, i tre punti anche al termine di una prestazione poco brillante arrivano, per la quarta partita consecutiva. E soprattutto il sorpasso all'Inter, insperato solamente al termine del girone d'andata. Comunque vada questa sera nel derby i rossoneri sono sul podio.