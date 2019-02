Milan, senti Saint-Maximin: "Non voglio restare per sempre al Nizza"

Allan Saint-Maximin, esterno offensivo del Nizza che è nel mirino anche del Milan per la prossima stagione, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di 'Canal Football Club': "Di certo voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui per tutta la carriera. Ma so bene che devo fare bene sul campo, poi si vedrà quello che accadrà".