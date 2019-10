© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nel contratto biennale firmato da Stefano Pioli per sedere sulla panchina del Milan non ci sarà solo il "bonus Europa" da 500mila euro, ma anche una clausola che permetterà al club milanista di rescindere il contratto dell'allenatore in caso di mancato approdo nelle competizioni europee. Non un semplice gentlemen agreement come si pensava inizialmente, ma una vera e propria scrittura che permetterebbe ai rossoneri di salutare l'allenatore senza pagare il restante costo dell'ingaggio.