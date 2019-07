© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan attende di operare una cessione eccellente, anche per investire successivamente per il mercato in entrata. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che Gigio Donnarumma non sembra aver troppa voglia di salutare la piazza rossonera, per questo a dire addio potrebbero essere Franck Kessié o Suso. Ci sono però un paio di dubbi in attacco, legati ai nomi di André Silva e Patrick Cutrone. L'ex Siviglia può comunque salutare Milano, per il secondo bisognerà capire se andare avanti insieme o meno.