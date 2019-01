© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusa la querelle legata al centravanti, con Higuain al Chelsea e Piatek in rossonero, il Milan si può concentrare sulle altre necessità sul mercato. Gennaro Gattuso chiede un centrocampista, anche se il Milan, come riporta Tuttosport, vuole operare solo in prestito con diritto di riscatto. Una formula, questa, che finora ha frenato molto le piste che portano a Stefano Sensi del Sassuolo e Amadou Diawara del Napoli. Nelle ultime ore, però, è emerso un nome nuovo per il Diavolo: si tratta di Dennis Praet, mezzala belga della Sampdoria. Difficile immaginare che i blucerchiati lo cedano in inverno, mentre in estate la pista potrebbe avere maggior possibilità di riuscita. Sempre per la mediana non è da escludere il nome di Alfred Duncan, anche lui del Sassuolo.