Leonardo e Paolo Maldini erano presenti stamattina all'allenamento del Milan, come spiega Sky. I due dirigenti hanno deciso di strigliare il gruppo dopo i comportamenti, tutt'altro che consoni, al termine della sfida contro la Lazio, chiarendo come l'immagine sia fondamentale per i rossoneri. Così sono state impartite delle limitazioni a internet. Al termine ha parlato Reina, garantendo l'impegno da qui alla fine con il motto: "Meno social e più lavoro".