Milan su Fuchs, Fogaça (DAZN): "Scout rossoneri, di Arsenal e Porto. Ma zero proposte scritte"

Bruno Fuchs, difensore dell'Internacional, è segnalato come uno dei profili più interessanti del calcio brasiliano, e sulle sue tracce si sarebbe messo anche il Milan. Per ottenere qualche informazione in più, MilanNews.it ha contattato Gustavo Fogaca, commentatore di DAZN nella sua versione verde-oro: "Ancora non è pronto per il calcio europeo, ma ha le giuste qualità per adattarsi e crescere in poco tempo arrivando al livello di competitività necessario. Oltre al Milan anche Arsenal e Porto hanno inviato i loro scout a Porto Alegre per analizzare il giocatore. Ma per il momento, nessuno ha fatto una proposta scritta. Il presidente dell’Internacional, Marcelo Medeiros, ha però detto di essere disposto a vendere il giovane difensore”.

A quanto?

"Difficile fare una stima esatta, soprattutto ora in tempo di pandemia. Forse, tra i 2 ed i 5 milioni di euro, ma è difficile essere preciso”.