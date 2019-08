© foto di Federico Gaetano

Per Diego Laxalt entra in gioco anche l'Atalanta. Come riporta Sky Sport, infatti, l'esterno sinistro in forza al Milan piace molto a Gian Piero Gasperini, che lo conosce bene avendolo allenato ai tempi del Genoa. L'ostacolo è rappresentato dalle richieste dei rossoneri, che non vorrebbero cedere il giocatore in prestito, formula preferita dalla società orobica.