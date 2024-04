TMW Milan subito al lavoro: gruppo diviso alla ripresa, per il Sassuolo previsto un turnover

Ripresa immediata dei lavori per il Milan. Dopo la sconfitta casalinga contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League, la squadra di Stefano Pioli si è ritrovata quest'oggi al centro sportivo di Milanello. La squadra ha analizzato il ko interno attentamente soffermandosi su ogni tipo di errore che è stato commesso nella notte di San Siro. Il calendario denso di impegni non ammette cali di tensione e la testa va per forza al prossimo impegno in casa del Sassuolo in programma domenica pomeriggio alle 15.

L'allenamento

Il tecnico rossonero ha diviso il gruppo in due parti. Da una parte chi è sceso in campo contro i giallorossi di Daniele De Rossi che ha svolto una seduta di scarico mentre dall'altra chi non ha giocato ha svolto una seduta regolare di allenamento. La sfida del Mapei Stadium ormai alle porte ha portato Pioli a provare subito gli automatismi tattici in vista di domenica.

Turnover con il Sassuolo, poi la Roma

Per la partita di Reggio Emilia potrebbe esserci un turnover con diversi cambi sul terreno di gioco. Poi la mente sarà rivolta alla partita dell'Olimpico di giovedì prossimo. In casa Milan sono ancora convinti che la rimonta sia possibile, visto comunque il passivo minimo subito all'andata.