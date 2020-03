Milan sulle tracce di Fekir. Molto dipenderà dalla stagione del Betis

Secondo quanto riportato da As, il Milan avrebbe mostrato interesse per Nabil Fekir, trequartista del Betis. Il club andaluso non sembra disposto ad ascoltare offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Molto dipenderà anche dal futuro dei biancoverdi, che in caso di mancata qualificazione alle coppe europee potrebbero aver necessità di far cassa: l'estate scorsa il club, reduce da un decimo posto, ha dovuto cedere Junior Firpo, Pau Lopez e Giovani Lo Celso. Fekir, arrivato l'estate scorsa per 20 milioni, ha una clausola rescissoria di 100 milioni. In caso di cessione il 20% della plusvalenza andrà al Lione.