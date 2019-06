Milan, Suso aspetta una chiamata: senza Leonardo rinnovo possibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle sue vacanze in Andalusia, l'attaccante del Milan Suso continua ad aspettare una chiamata per tornare a discutere del rinnovo di contratto. Con Leonardo le trattative si erano bloccate, ma dopo l'annuncio ufficiale di Maldini come nuovo dt si tornerà a parlarne in modo cordiale. Suso, si legge su Tuttosport, sta bene al Milan e ascolterà la proposta economica del club, pronto eventualmente anche a togliere la clausola rescissoria da 38 milioni presente sul suo contratto.

Giampaolo e le possibili offerte - Sullo sfondo resta il mercato, perché comunque Suso ha appeal internazionale. Al momento non sono arrivate offerte concrete, ma non è da escludere che possano essercene nei prossimi giorni. Ed in tal caso l'ultima parola spetterà al tecnico Giampaolo dopo averlo valutato in allenamento.