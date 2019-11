Milan, Suso: "Ci si aspetta da me la differenza. La si chiede ai più forti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sportweek, Suso parla delle critiche ricevute dai tifosi: Penso che le responsabilità debbano prenderle i giocatori forti, quelli dai quali la gente si aspetta che facciano la differenza, più e meglio di altri. Per me non c’è problema. Se mi chiedono: “vuoi prenderti responsabilità?”, io rispondo di sì. Credo di aver fatto molto bene anche in situazioni di difficoltà della squadra, ma ripeto: so che queste prime giornate di campionato non sono state positive né per me, né per tutto il Milan". Negli ultimi anni, il gioco rossonero si è appoggiato spesso sullo spagnolo: "Ogni squadra ha il suo punto forte, possiede caratteristiche diverse dalle altre. Se il Milan pende più a destra, come sento dire, non l’ho deciso io. Pressioni? Più cresci, più forte diventi, e più aumentano pressioni e responsabilità. Non penso sia una cosa negativa, al contrario: se allenatore e compagni si appoggiano a te, significa che stai facendo bene il tuo lavoro".