© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Suso è sempre più incerto. Giampaolo lo ha elogiato pubblicamente ed è intenzionato a provarlo da trequartista, ma questo - come evidenzia il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina - non esclude che il giocatore possa comunque rimanere sul mercato. Il Milan è intenzionato a monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione di Suso e non sembra interessato a delle contropartite. L’esterno iberico piace molto alla Roma, che ha in rosa un calciatore particolarmente gradito a Marco Giampaolo: l’attaccante Patrik Schick. L’idea, però, non sembra entusiasmare più di tanto i vertici di via Aldo Rossi.