Milan, Suso: "Tifosi, fidatevi. Presto tornerete a vedermi al top"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo spagnolo Suso, tra i rossoneri più criticati in questa prima parte di stagione, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Il 25enne esterno ha analizzato il momento grigio della squadra e personale.

"Sappiamo di dover dare di più per il Milan, per la sua storia e per i suoi tifosi. Stiamo attraversando un momento negativo, ne siamo consapevoli ma lavoriamo duramente ogni giorno per cercare di uscirne. Siamo il Milan e la mediocrità in un club come questo non può essere accettata. Sono il primo a non essere soddisfatto delle mie prestazioni, ma non è una questione di pressione o di critiche. I tifosi hanno diritto di criticare. L’ho scritto su Instagram dopo la Spal: un gol non cambia la storia. Non cancella i fischi, meritati, o le critiche, giuste. È un momento in cui non riesco a esprimermi ai miei livelli ma sono sicuro che presto tornerete a vedere il miglior Suso. Fidatevi".