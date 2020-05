Milan, tamponi ok. Sessione mattutina con allenamenti in piccoli gruppi

vedi letture

Il Milan ha modificato il programma di allenamento settimanale dopo il via libera del Governo sugli allenamenti collettivi. Infatti ieri la squadra ha lavorato in piccoli gruppi collettivi, mantenendo comunque le distanze di sicurezza, introducendo anche gli esercizi con il pallone (ieri per la prima volta) ed esercizi sulla tecnica, mentre fino ad ora il Milan ha svolto solo esercizi aerobici e sulla forza. Tutto il gruppo squadra stamattina è stato a Milanello, tranne il centrocampista Franck Kessie, ancora a casa per rispettare la quarantena. Il Milan martedì ha effettuato la prima tranche di tamponi e tutti i giocatori sono risultati negativi. Ieri il club ha fatto svolgere il secondo esame contro il coronavirus e se pure questi non mostreranno atleti positivi, si procederà con i classici allenamenti in gruppo da settimana prossima. All’allenamento di ieri ha assistito pure Paolo Maldini, direttore tecnico, e il direttore sportivo Frederic Massara. Un miglioramento graduale verso la normalità, il Milan prepara così il suo ritorno verso il campionato, qualora dovesse arrivare il via libera dal governo il 28 maggio prossimo. Inoltre il nuovo protocollo prevede che ogni 4 giorni i giocatori dovranno fare i tamponi per rimanere sempre controllati.