Milan, Theo Hernandez è il secondo tra i difensori più giovani con più gol quest'anno

Theo Hernandez si conferma uno dei giocatori più interessanti nel panorama internazionale. Grazie al gol messo a segno contro il Napoli, il difensore francese classe 1997 è diventato il secondo tra i difensori più giovani d’Europa ad aver segnato più di sei gol in uno dei top 5 campionati europeo 2019/2020. Più giovane di lui ad aver segnato così tanto quest’anno c’è solo Sebastian Bornauw del Colonia (classe 1999).

6 - Only Sebastiaan Bornauw (Koln, 1999) is younger than Theo Hernandez (AC Milan, 1997) among the top-5 European League 2019/20 defenders able to score 6+ goals in the current campaign. Train. #NapoliMilan

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 12, 2020