Milan, Theo Hernandez: "Tornare in campo sarà bellissimo. Voglio dire grazie e tutti i medici"

"In questi giorni sono qui a casa, tranquillo. Speriamo passi tutto in fretta e di poter tornare ad allenarci e a giocare, che è ciò che più ci piace". A parlare è Theo Hernandez, terzino del Milan che ha rilasciato una intervista tramite il profilo 'Instagram' del club rossonero: "Come sarà tornare in campo? Sarà bellissimo, ciò che noi giocatori vogliamo è allenarci, giocare ogni weekend. Speriamo finisca presto questa situazione così complicata".

Hai un messaggio per i medici e i soccorritori impegnati nella battaglia contro il Coronavirus?

"L'unica cosa che voglio dire loro è grazie per tutto il lavoro che stanno facendo. Dai medici agli infermieri, stanno facendo un lavoro incredibile e spero che vinceremo tutti insieme questa battaglia in fretta. Sempre forza Milan e restate a casa".