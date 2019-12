© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan sposta tutte le proprie attenzioni su Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona che viene visto dai rossoneri come il rinforzo ideale per la difesa di Pioli: rimane però una certa distanza tra le due società. Lo riferisce l'edizione di Tuttosport di oggi, che spiega che gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro e l'inserimento nel contratto della clausola di recompra sul giocatore francese, mentre il Milan è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus. L'alternativa principale porta a Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Étienne. Il giovane francese, in questa stagione, ha giocato finora 11 partite tra Ligue 1, Europa League e Coupe de la Ligue, segnando anche un gol.